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28.11.2019 17:19
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Вернисаж инноваций: работы актуальных художников украсят выставочное пространство Skolkovo LegalTech. Black Edition

Параллельно с деловым треком Международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition 2019 в Инновационном центре "Сколково" 29 ноября будет работать насыщенная культурно-выставочная программа. Посетители смогут увидеть работы двух российских художников - Семена Кожина и Ильи Соболева.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Семен Кожин - российский художник, живописец и декоратор, член Творческого союза художников России и Международного художественного фонда. Его работы выставлены в здании Совета Европы в Страсбурге, Музейном фонде Московского академического художественного лицея, Музее Российской академии живописи, ваяния и зодчества, Государственном центральном музее современной истории России, Музейном объединении "Музей Москвы". Одна из его работ входит в коллекцию живописи Букингемского дворца.

Фото: sklegaltech.com
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В выставочном пространстве конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition будут представлены картины, относящиеся к различным этапам творческой жизни Кожина. "Посетители смогут увидеть мои работы, написанные за 20 с лишним лет. Выставка будет включать пейзажи, написанные в Италии, Великобритании и России. Как правило, я пишу картины с натуры, используя смешение стилей ─ реализма и импрессионизма", - рассказал художник.

Илья Соболев - художник, работы которого относятся к такому направлению творчества, как арт-терапия. Творческий процесс помогает ему развивать креативность и гармонизировать эмоциональное состояние. "Арт-терапия подразумевает взаимодействие художника с наставником, который при необходимости может отследить и скорректировать работу автора. Наставник может подсказать художнику, как передавать эмоции в произведении. Часто художник создает картины под впечатлением от пережитого. В арт-терапии за этими эмоциями следит наставник", - пояснил Соболев.

Фото: Представлено пресс-службой IP Академии
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По завершении деловой и выставочной программ пройдет вечеринка "Black Edition Party: музыка на все времена". Участники конференции смогут насладиться живыми выступлениями группы "Uma2rman" и солистов Imperialis Orchestra.

Skolkovo LegalTech. Black Edition - крупная отраслевая конференция, посвященная инновациям в сфере права. Она пройдет в Инновационном центре "Сколково" 29 ноября 2019 года. В программе - дискуссии с участием представителей власти, ведущих юридических компаний и признанных экспертов в сфере права. Подробная программа доступна по ссылке.

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