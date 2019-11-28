Военные врачи РФ начали работу в поликлинике города Камышлы в Сирии

Отряд российских военных врачей приступил к работе в поликлинике города Камышлы на севере Сирии. Сюда прибыли специалисты главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко.

По словам подполковника медицинской службы Вадима Кузьмина, российские медики готовы оказать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается, пишет РИА Новости. Врачи уже начали принимать местных жителей. Отмечается, что медицинский отряд обладает всеми необходимыми силами и средствами для оказания помощи, в том числе специализированной.

Кроме того, сформированы две выездные бригады врачей. Они будут оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов, выезжая туда в составе колонн с гуманитарным грузом.

Ранее сообщалось, что подразделения медицинского отряда специального назначения начали прибывать на базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии. Здесь уже развернут пункт медицинской помощи, оснащенный необходимой медицинской техникой.