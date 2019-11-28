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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, как не допустить роста жира на животе в 40 лет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего объяснили, каким правилам необходимо следовать, чтобы быть в хорошей форме и в 30 лет, и в 40 лет, и после 50.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Специалисты считают, что до 40 лет здоровые люди могут себе иногда позволить фастфуд и другие вредные продукты - если организм функционирует нормально, то такая пища (редко и в умеренных количествах) не навредит здоровью. А вот после 40 лет обмен веществ начинает замедляться. И если есть все подряд, то это чревато появлением большого живота и, соответственно, проблем со здоровьем.

Диетологи считают, что в таком возрасте держать себя в форме легко, если соблюдать ряд рекомендаций. А именно: есть два раза в неделю красное мясо. Небольшими порциями. Продукт полезен для наращивания мышечной массы. Для женщин употребление красного мяса может быть профилактикой дефицита железа.

Вегетарианцам специалисты посоветовали налегать на зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста или мангольд. При этом важно включить в рацион как можно больше зерновых, есть больше овощей и фруктов. Вредные углеводы лучше убрать.

После 50 лет надо есть продукты, поддерживающие стабильный уровень сахара в крови и предотвращающие отложения в сосудах. В них должно быть мало холестерина, углеводов и много клетчатки.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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