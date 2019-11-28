Вышел русский трейлер нового мультфильма про Барашка Шона

Барашек Шон, мультипликационный персонаж, созданный Ником Парком для британской серии пластилиновых мультфильмов о Уоллесе и Громите, снова появится на большом экране. Новая копродукция Великобритании, Франции и США называется "Барашек Шон: Фермагеддон" (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).

В качестве сценариста над новым полнометражным анимационным фильмом работал автор идеи, лауреат американской кинопремии "Оскар" и британской BAFTA Ник Парк, а также его соратник Марк Бертон ("Уоллес и Громит", "Мадагаскар", "Дикие предки", находящийся в разработке "Паддингтон 3"), режиссерами картины стали Уилл Бетчер и Ричард Фелан.

В новом фильме Барашек Шон станет свидетелем последствий незаурядного события - крушения неопознанного летающего объекта и появления на Земле странной гостьи сиреневого цвета по имени Лу-Ла. Шон вначале пугается ее, потом проникается любопытством и решает взять милую зверушку под свою опеку.

Быстро развивающиеся события говорят о дальновидности такого шага: у Лу-Лы начисто отсутствует инстинкт самосохранения, и она не обучена элементарным правилам поведения в социуме, поэтому Шону приходится спасать ее как от охотников за пришельцами, так и от термических ожогов вследствие неосторожного облизывания замороженной пиццы.

Но за веселыми (хоть и нервными) буднями не теряется из виду и куда более важная цель - помочь Лу-Ле вернуться домой. И для этого Шону придется существенно расширить свои представления об окружающем мире.

Российская премьера фильма состоится 23 января 2020 года.