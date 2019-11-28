Вышел трейлер драмы с Эдом Харрисом и Сэмюэлом Л. Джексоном

На YouTube обнародован первый трейлер драмы о войне во Вьетнаме The Last Full Measure, козырь за козырем выкладывающей мощный каст - Кристофер Пламмер, Уильям Херт, Эд Харрис, Сэмюэл Л. Джексон и Питер Фонда, сыгравший в картине свою последнюю роль. Плюс Брэдли Уитфорд ("Хорошие парни"), Элисон Судол (серия "Фантастические твари") и Дайан Лэдд ("Джой").

В основе фильма - реальная история Уильяма Пиценбаргера (Джереми Ирвин, "Боевой конь"), медика ВВС США, спасшего более шестидесяти человек и погибшего во время одной из военных операций - "самой кровавой" - в 1966-м.

Через тридцать лет сотруднику Пентагона Скотту Хаффману ("Зимний солдат" Себастьян Стэн) было поручено провести расследование и выяснить, достоин ли Пиценбаргер награды посмертно. Но, как заведено, "что-то пошло не так": встречаясь с ветеранами и расспрашивая их о Уильяме, Хоффман узнает "страшную правду". Которая ставит его карьеру на грань краха.

Режиссер и сценарист - Тодд Робинсон ("Белый шквал").

Даты российской премьеры у картины пока нет.