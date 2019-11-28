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Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон Redmi с NFC

Текст:   Антон Благовещенский
28.11.2019,  
14:11
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В России официально стартовали продажи смартфона Redmi Note 8T - разновидности Redmi Note 8, оснащенной модулем NFC для бесконтактных платежей.

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До этого наиболее дешевым аппаратом Redmi, способным работать с платежной системой Google Pay, был Redmi Note 8 Pro, однако в нагрузку к NFC прилагались более мощный процессор с жидкостной системой охлаждения, аккумулятор повышенной емкости, продвинутая камера - то, без чего некоторые пользователи могли бы и обойтись.

Redmi Note 8T будет доступен в официальном магазине по цене от 13990 рублей за версию 3/32 Гб.

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