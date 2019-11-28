За бабушками хотят закрепить право на воспитание внуков

Пребывание внуков у бабушек и/или дедушек даже при согласии родителей пока находится вне правового поля. На таких родственников приходится оформлять доверенность. Депутат из "Единой России" решила это исправить.

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко сообщила о том, что разработала законопроект, который гарантирует ближайшим родственникам детей право на участие в их воспитании. Имеются в виду дети до 18 лет. А под ближайшими родственниками подразумеваются наряду с бабушками и дедушками совершеннолетние братья и сестры.

Согласно нынешнему закону, данные родственники имеют право на общение с ребенком. Таким образом, те же бабушки фактически оказались отстранены в правовом смысле от воспитания внуков. Ведь, по действующему законодательству, из родственников детей законными представителями ребенка являются только родители.

Проблемы, в частности, могут возникнуть в случае отказа родителей от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним. Или если папа и мама уехали и оставили чадо со своими родителями, выходит, закон оказывается нарушенным. Если следовать букве закона, то за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека. На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей.

Наталья Костенко предлагает дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что дети с согласия родителей вправе находиться под надзором у ближайших родственников. По ее оценке, текущая ситуация противоречит традициям и устоям российского общества.

Законопроект был обсужден на этой неделе на площадке Госдумы с представителями родительской общественности и органов опеки, а также Минтруда. Сегодня он внесен на рассмотрение фракции "Единая Россия", сообщила автор.

Директор АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" Виктория Рашина рассказала, что в многочисленных обращениях граждан, которые столкнулись с данной проблемой, речь идет о передвижениях детей вместе с бабушками (дедушками) по территории России в целях отдыха, а также о возникающих проблемах при осуществлении ежедневного ухода и присмотра за детьми. Например, если мать-одиночка находится на заработках в другом регионе или даже за рубежом, а также в медицинском учреждении на лечении.

В таких ситуациях бабушки или дедушки сталкиваются с трудностями, в частности, при получении медицинского обслуживания для детей в связи с невозможностью подписать информированное добровольное согласие.