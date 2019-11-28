За бабушками хотят закрепить право на воспитание внуков

Новости

В Армении раскопали могилу "амазонки" из греческих мифов 14:25
Собянин заявил об отсутствии планов сделать платный въезд в Москву 14:24
Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене 43 миллиона рублей 14:23
Рапота: ВСМ Петербург - Минск вызывает интерес в КНР и Европе 14:17
Полиция ОАЭ начала закупать вездеходы "Шаман" 14:12
Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане 14:10
В Екатеринбурге нашли тело мальчика 14:01
В городском суде Петербурга объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва 14:00
Французские депутаты ополчились на "Черную пятницу" из-за экологии 13:57
Лидеры стран ОДКБ высказались за продление действия ДСНВ 13:51
Минск видит в ОДКБ потенциал для стабилизации ситуации в мире 13:42
Мэрия Москвы отсудила у Зураба Церетели 29 миллионов 13:42
В Ростове осудили застройщика за обман дольщиков на 80 млн рублей 13:41
В Ростовской области школьный автобус попал в ДТП 13:40
В Ленобласти завели дело о гибели школьника после укола 13:36
В Керчи няня украла у семьи драгоценности на 700 тысяч рублей 13:35
В Северной Осетии 14 малышей отравились в детсаду 13:28
Михаил Боярский назвал уродами болельщиков, оскорблявших Дзюбу 13:22
Суд оставил экс-мэра Евпатории под стражей до конца года 13:22
Экс-глава банка "Советский" приговорен к трем годам за растрату 13:21
В "Единой России" раскритиковали законопроект о выходном 31 декабря 13:12
Режиссер провальных "Ангелов Чарли" снимет "Женщину-невидимку" 13:09
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА после поражения от Бельгии 13:08
Видео: ассенизатор потушил загоревшийся BMW канализационными стоками 13:03
В Волгоградской области мужчина с ножом напал на полицейского 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
ВС разъяснил, как можно получить в собственность чужую недвижимость
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
28.11.2019 13:34
Рубрика: Власть

За бабушками хотят закрепить право на воспитание внуков

Текст: Татьяна Замахина
Пребывание внуков у бабушек и/или дедушек даже при согласии родителей пока находится вне правового поля. На таких родственников приходится оформлять доверенность. Депутат из "Единой России" решила это исправить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко сообщила о том, что разработала законопроект, который гарантирует ближайшим родственникам детей право на участие в их воспитании. Имеются в виду дети до 18 лет. А под ближайшими родственниками подразумеваются наряду с бабушками и дедушками совершеннолетние братья и сестры.

Согласно нынешнему закону, данные родственники имеют право на общение с ребенком. Таким образом, те же бабушки фактически оказались отстранены в правовом смысле от воспитания внуков. Ведь, по действующему законодательству, из родственников детей законными представителями ребенка являются только родители.
Валентина Матвиенко рассказала о нацпроектах в сфере защиты детства

Проблемы, в частности, могут возникнуть в случае отказа родителей от предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ним. Или если папа и мама уехали и оставили чадо со своими родителями, выходит, закон оказывается нарушенным. Если следовать букве закона, то за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека. На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей.

Наталья Костенко предлагает дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что дети с согласия родителей вправе находиться под надзором у ближайших родственников. По ее оценке, текущая ситуация противоречит традициям и устоям российского общества.

Законопроект был обсужден на этой неделе на площадке Госдумы с представителями родительской общественности и органов опеки, а также Минтруда. Сегодня он внесен на рассмотрение фракции "Единая Россия", сообщила автор.

Директор АНО "Центр правовой поддержки "Мама в праве" Виктория Рашина рассказала, что в многочисленных обращениях граждан, которые столкнулись с данной проблемой, речь идет о передвижениях детей вместе с бабушками (дедушками) по территории России в целях отдыха, а также о возникающих проблемах при осуществлении ежедневного ухода и присмотра за детьми. Например, если мать-одиночка находится на заработках в другом регионе или даже за рубежом, а также в медицинском учреждении на лечении.

В таких ситуациях бабушки или дедушки сталкиваются с трудностями, в частности, при получении медицинского обслуживания для детей в связи с невозможностью подписать информированное добровольное согласие.

Власть Работа власти Госуправление Общество Семья и дети Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пригласил лидеров стран ОДКБ на Парад Победы
Опрос: Рейтинг Владимира Зеленского обвалился за осень на 20 процентов
В Южной Корее подтвердили данные о двух ракетных запусках КНДР
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
В Доминикане водителя грузовика назвали виновным в ДТП с россиянами