Ученые рассказали об опасностях для жильцов квартир и домов

Исследование, проведенное американскими учеными из Медицинской школы Вашингтонского университета, показало, что опасные бактерии, резистентные к воздействию антибиотиков, могут внедряться в домашнюю среду и распространяться среди членов семьи.

Как пишет MedicalXpress, в научную работу вошли данные 150 детей, которые с 2012 по 2015 год проходили лечение от стафилококковой инфекции.

Кроме того, в исследование вошли члены их семей - 692 человека, а также 154 кошки и собаки.

Специалисты посещали все домохозяйства пять раз в течение года и брали мазки у людей и животных. Бактерии были обнаружены почти у 50 процентов людей и у одной трети домашних питомцев, по крайней мере, один раз в год.

Стафилококк нашли на ручках холодильников и кухонных полотенцах, на различных поверхностях в ванных комнатах, на постельном белье, на пультах телевизоров и клавиатурах компьютеров.

Один из самых интересных результатов исследования касается домашних животных. Люди часто думают, что кошки и собаки являются источником заражения и играют роль в распространении бактерий. Оказалось, что домашние животные с большей вероятностью могут заразиться от людей.

Чтобы снизить риск заболеваний, ученые рекомендуют соблюдать правила гигиены: чаще мыть руки, а также чистить зубы не меньше двух раз в день и купаться в душе вместо ванной.