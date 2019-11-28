Житель Кипра прострелил ногу немецкому туристу

На Кипре местный житель выстрелил в туриста из Германии. Пуля, выпущенная из пневматического пистолета, попала в ногу 50-летнему путешественнику.

Как сообщает Cyprus Mail, инцидент произошел на северо-западе острова. Пострадавший в момент происшествия направлялся на велосипеде в больницу города Полис Хрисохус. Выстреливший в него злоумышленник находился в пикапе, следовавшем в противоположном направлении.

Хирург удалил пулю, застрявшую в ноге, а пострадавший обратился в полицию. Подозреваемый 18-летний солдат задержан. Он уверяет, что выстрел был случайным.