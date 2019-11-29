Работа судов Москвы и Петербурга парализована из-за угрозы минирования

Два дня подряд в Москве и Санкт-Петербурге телефонные террористы "минируют" суды. Из них эвакуируют тысячи людей. Пока все сообщения о минировании были ложными.

Так, сейчас эвакуируют посетителей и работников Мосгорсуда "из-за чрезвычайной ситуации", сообщает ТАСС. Ранее сообщение об угрозе взрыва поступило в Басманный суд Москвы. Из него эвакуировали около 300 человек. Еще ранее 266 человек эвакуировали из Черемушкинского суда в Москве, также из-за угрозы взрыва. На данный момент в Черемушкинском суде кинологи мин не нашли. Во всех остальных судах работы продолжаются.

Примечательно, что Басманный суд "минируют" второй день подряд. Из-за сообщений о "минировании" в четверг эвакуировали шесть районных судов в Москве. Позже в экстренных службах заявили, что после проверки угрозы не подтвердились.

Второй день подряд телефонные террористы "минируют" суды и Санкт-Петербурга. В одном случае анонимы даже потребовали от Санкт-Петербургского городского суда 120 миллионов рублей.

Сегодня в Северной столице "заминированы" Приморский и Выборгский районные суды.

В четверг из судов Санкт-Петербурга были эвакуированы 1329 человек.