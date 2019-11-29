В аэропорту Воронежа тягач врезался в самолет

Вылет рейса из Воронежа в Домодедово накануне был отложен из-за происшествия на летном поле. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Петра Первого

Во время буксировки готового к вылету Airbus A-319 аэродромный тягач врезался в его левый двигатель, повредив обшивку воздухозаборника. Инцидент произошел утром 28 ноября, никто не пострадал.

Пострадавший самолет отправили обратно на стоянку - степень нанесенного лайнеру ущерба, объем и сроки ремонта определит созданная комиссия. Пассажиров отправили в Москву другими рейсами.