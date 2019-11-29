Директор турфирмы обманула 68 хабаровчан на девять миллионов рублей

Директора туристической фирмы в Хабаровске заподозрили в мошеннических действиях при продаже путевок.

По предварительной версии, 39-летняя женщина с марта по октябрь этого года заключала договоры по продаже туров. Клиенты вносили предоплату или полную оплату - от 20 тысяч до одного миллиона рублей.

Руководитель фирмы бронировала турпакеты в Европу и Юго-Восточную Азию, но деньги туроператорам не переводила. Иногда лишь покупала авиабилеты, но не оплачивала проживание в отеле. Все деньги тратила на себя.

"В полицию с заявлениями обратилось 68 потерпевших. Предварительная сумма ущерба - более девяти миллионов рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она находится под домашним арестом.