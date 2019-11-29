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29.11.2019 05:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье Роспотребнадзор подтвердил наличие паров ртути в школе

Текст: Ольга Журман

Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю подтвердили превышении концентрации паров ртути в школе приморского села Хороль, сообщается на сайте регионального управления.

Фото: iStock
В Приморье после ЧП с разливом ртути учеников перевели в другую школу

Концентрация опасного вещества в учебном заведении более чем в 80 раз превысила норму.

Ранее стало известно, что в школе была разлита ртуть из банки, которую принес ученик седьмого класса. Он нашел ртуть в заброшенном гараже, решил поделиться с друзьями и высыпал горошины ртути друзьям в ладони.

При медосмотре у учеников симптомов отравления парами ртути не выявлено.

Роспотребнадзор направил предписание о закрытии школы и демеркуризации. Ситуация остается на контроле управления ведомства.

Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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