В Приморье Роспотребнадзор подтвердил наличие паров ртути в школе

Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю подтвердили превышении концентрации паров ртути в школе приморского села Хороль, сообщается на сайте регионального управления.

Концентрация опасного вещества в учебном заведении более чем в 80 раз превысила норму.

Ранее стало известно, что в школе была разлита ртуть из банки, которую принес ученик седьмого класса. Он нашел ртуть в заброшенном гараже, решил поделиться с друзьями и высыпал горошины ртути друзьям в ладони.

При медосмотре у учеников симптомов отравления парами ртути не выявлено.

Роспотребнадзор направил предписание о закрытии школы и демеркуризации. Ситуация остается на контроле управления ведомства.