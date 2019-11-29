Экс-главу Кирова заподозрили в получении взятки в 7,8 миллиона рублей

Бывшего главу Кирова Владимира Быкова подозревают в получении взятки в 7,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Сотрудники УФСБ России по Кировской области установили, что в 2014-2016 годах Быков, будучи еще главой города, получил от одного из местных предпринимателей через посредника взятку "за совершение действий или бездействий в пользу представляемых предпринимателем фирм", а также покровительство со стороны администрации Кирова, Кировской городской думы и акционерного общества "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Кроме того, деньги были получены за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива, его своевременную оплату, приемку и подписание документов независимо от качества топлива.

Экс-глава Кирова задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России "Получение взятки в особо крупном размере". Сейчас следователями проводятся обыски, изымаются необходимые вещи и документы.