В Башкирии при столкновении трех автомобилей погибли два человека

29 ноября в Дюртюлинском районе столкнулись три автомобиля. Один из них сгорел практически дотла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла около девяти утра по московскому времени на трассе "Москва-Уфа". Столкнулись три легковые машины Renault Logan, Lada Priora и Toyota Avensis. Последняя в итоге загорелась и была потушена сотрудниками МЧС по Башкирии.

Предварительно сообщается, что аварии погибли два человека, еще одного пострадавшего с ожогами увезли в городскую больницу Дюртюли. В связи с аварией движение на дороге временно ограничили, автомобили отправляли в объезд.