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29.11.2019 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при столкновении трех автомобилей погибли два человека

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

29 ноября в Дюртюлинском районе столкнулись три автомобиля. Один из них сгорел практически дотла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ
В Башкирии грузовик столкнулся с локомотивом

По данным ведомства, авария произошла около девяти утра по московскому времени на трассе "Москва-Уфа". Столкнулись три легковые машины Renault Logan, Lada Priora и Toyota Avensis. Последняя в итоге загорелась и была потушена сотрудниками МЧС по Башкирии.

Предварительно сообщается, что аварии погибли два человека, еще одного пострадавшего с ожогами увезли в городскую больницу Дюртюли. В связи с аварией движение на дороге временно ограничили, автомобили отправляли в объезд.

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