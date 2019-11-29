В Нижегородской области рабочему оторвало руку строительным краном

28 ноября в Арзамасе стрелой упавшего крана оторвало руку рабочему. Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, ЧП произошло на улице Молокозаводская при разгрузке на строительной площадке.

Рабочий находился к кабине грузовика, когда оборвался трос строительного крана: стрела упала мужчине на руку.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при строительстве строительных работ". Проводится экспертиза и расследование, следователями будет дана юридическая оценка.

Пострадавший 57-летний мужчина доставлен в городскую больницу.