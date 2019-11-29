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29.11.2019 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области рабочему оторвало руку строительным краном

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

28 ноября в Арзамасе стрелой упавшего крана оторвало руку рабочему. Как сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области, ЧП произошло на улице Молокозаводская при разгрузке на строительной площадке.

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Рабочий находился к кабине грузовика, когда оборвался трос строительного крана: стрела упала мужчине на руку.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при строительстве строительных работ". Проводится экспертиза и расследование, следователями будет дана юридическая оценка.

Пострадавший 57-летний мужчина доставлен в городскую больницу.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область ЧП на стройках
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