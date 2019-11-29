В Перми осудили наркодилера, который брал "на дело" малолетнего ребенка

Суд в Перми приговорил 35-летнего местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей за незаконный оборот и хранение запрещенных веществ, сообщает краевое МВД.

Мужчину поймали, когда он нес из тайника-закладки 400 грамм гашиша, спрятанного в носке. На свою "работу" дилер всегда ходил со своим пятилетним сыном, поскольку его родная мать находится в заключении - приговорена за сбыт тех же наркотиков. Сам осужденный мужчина вышел из-под стражи пять лет назад. Следователи считают, что безработные супруги жили на средства от продажи гашиша.

Пока отец и мать не освободятся, их малолетний сын останется под присмотром бабушки, которая уже оформила над ним опекунство.