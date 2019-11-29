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29.11.2019 14:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Самаре прокуратура проверит жалобы на запрет абортов в частных клиниках

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Прокуратура Самарской области начала проверку по обращению жительниц губернии, которые попросили дать правовую оценку действиям министерства здравоохранения региона в связи с запретом частным медорганизациям проводить процедуру искусственного прерывания беременности. Об этом "РГ" сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: irkutsk_chp/instagram.com
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В прокуратуру поступило более двух десятков жалоб от самарчанок. Женщины в своих обращениях не приводят конкретные случаи отказа им в прерывании беременности в частных медорганизациях, но просят дать оценку, насколько правомочно действовало профильное ведомство.

Напомним, что на последнем заседании регионального парламента министр здравоохранения региона Михаил Ратманов рассказал, что ряд частных медцентров уже отказался от проведения абортов. Часть взяли отсрочку до ноября и декабря этого года.

Еще в конце прошлого года министерство рекомендовало негосударственным клиникам отказаться от этой медпроцедуры. Это было сделано, чтобы направить женщин в больницы региона. Здесь с ними проводят доабортное консультирование, работают психологи. После беседы самарчанкам дают так называемые "дни тишины": отсрочку на окончательное решение - от нескольких дней до недели. Благодаря чему в области 774 женщины за первые девять месяцев этого года стали матерями.

После публикации этой информации в СМИ, ведомство подробно прокомментировало ситуацию с искусственным прерыванием беременности в регионе. В обращении, в частности, было подчеркнуто, что о запрете абортов речи не шло. У министерства нет полномочий запрещать платным клиникам отдельные медицинские манипуляции.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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