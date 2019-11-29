В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову

В Саратове на окраине города на пустыре рядом с селом Воробьевка местный житель накануне заметил собаку, которая несла предмет, похожий на голову человека. Мужчина вызвал полицию.

Как сообщает областное управление СК по региону, сотрудники правоохранительных органов нашли поблизости скелетированные человеческие останки, части одежды и обувь. По предварительным данным, погибший - мужчина.

- В настоящее время устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследования для выяснения причины смерти, - сообщает пресс-служба ведомства.