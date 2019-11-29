В Татарстане 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

В окрестностях Нижнекамска автобус с пассажирами попал в ДТП. В результате аварии пострадали десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

По данным агентства, в аварию попал вахтовый автобус, который ехал из промзоны в город. Обстоятельства ДТП не уточняются. Известно, что в результате аварии пострадали десять человек.

Как отметил собеседник агентства, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. По предварительным данным, остальные пострадавшие не получили серьезных травм. Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Альфию Хасанову, все пострадавшие сейчас находятся в Нижнекамской центральной райобольнице. Сейчас их обследуют врачи, которые решат вопрос о госпитализации.

На месте ЧП работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Как сообщается на сайте регионального МЧС, в Нижнекамском районе произошло столкновение микроавтобуса Toyota и легковушки Renault Logan. По данным ведомства, авария произошла в районе 16.00 по мск на 5 километре дороги Нижнекамск - Набережные Челны. Имеются пострадавшие, однако их точное количество не уточняется. В ликвидации последствий аварии участвовали 27 человек и девять единиц спецтехники.