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29.11.2019 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тольятти семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Комсомольском районе города Тольятти столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии пострадали семь человек, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

В Татарстане 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Кунеевской и Диагональной в половине пятого вечера. Столкнулись городской микроавтобус, следовавший по маршруту № 127, и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали семь человек, среди которых девочка 2016 года рождения. Все они госпитализированы в городскую клиническую больницу №2.

Обстоятельства аварии не уточняются. Для ликвидации последствий ЧП привлекались силы пожарно-спасательного подразделения ведомства. Причина ДТП устанавливается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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