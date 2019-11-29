В Иркутске медсестру заподозрили в издевательстве над ребенком-инвалидом

Медсестра Саянского интерната для умственно отсталых детей, сопровождавшая подростка, госпитализированного в Иркутскую областную детскую клиническую больницу (ИОДКБ), подозревается в жестоком обращении с ребенком.

На кадрах, несколько дней назад появившихся в социальных сетях, видно, как она швыряет его на кровать и зажимает рукой рот. Видео собрало множеств гневных комментариев. Сутки спустя им заинтересовались в СУ СК РФ по Иркутской области.

По информации ведомства, в отношении медсестры возбуждено уголовное дело. Уже допрошена директор Саянского дома-интерената для умственно отсталых детей, а также медсестра, сопровождавшая ребенка. Известно, что она отстранена от работы.

Региональный минздрав встал на защиту подследственной. Заведующий неврологическим отделением, главный внештатный детский специалист-невролог Иркутской области Сергей Пак заявил, что не заметил особой грубости в действиях медсестры.

"Ребенок чист, ухожен, никаких следов насилия мы не обнаружили. Было ли жестокое обращение, разберется Следственный комитет", - приводит его словам пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

Главный врач ИОДКБ Геннадий Гвак заверил, что персонал больницы оказывает всестороннюю помощь следствию. "Я лично вчера разговаривал с мамой, которая это снимала. У меня возникло ощущение, что она очень сожалеет об этом. … Надо дождаться вердикта уполномоченных органов, которые работают у нас сейчас очень плотно", - считает медик.