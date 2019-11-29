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29.11.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане гинеколога обвинили в смерти роженицы

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

В Дагестане утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, бывшего акушера-гинеколога республиканского перинатального центра в Хасавюрте. Уголовное дело, возбужденное по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", направлено в суд, сообщили в прокуратуре региона.

В Ленобласти завели дело о гибели школьника после укола

По данным следствия, у беременной пациентки резко упал уровень гемоглобина, что является одним из признаков внутреннего кровотечения и может стать угрозой для жизни. Однако врач не обратила на это должного внимания.

Беременной женщине стало плохо, акушер начала делать ей кесарево сечение, несмотря на то, что источник кровотечения не был найден. Спасти роженицу не удалось - она скончалась на операционном столе.

Если суд признает, что женщина погибла вследствие ненадлежащего исполнения медиком своих профессиональных обязанностей, врачу грозит до трех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Халатность врачей
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