В Архангельске главу УФНС региона заподозрили в получении взятки

Сотрудники РУФСБ задержали руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и НАО по подозрению в получении взятки.

Как сообщает Следственный комитет России, в отношении задержанного по материалам РУФСБ возбуждено уголовное дело о вымогательстве и получении взятки через посредника в особо крупном размере. В посредничестве подозревается представитель коммерческой организации, которая занимается заготовкой и переработкой металлолома.

По данным следствия, руководитель регионального УФНС с апреля 2019 года в Архангельске и Петербурге вымогал с коммерсантов взятку в размере 8,5 миллиона рублей. За незаконное вознаграждение высокопоставленный налоговик брался обеспечить снижение размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по итогам налоговой проверки этой фирмы. Кроме того, взяткодателю было обещано содействие в получении рассрочки путем заключения мирового соглашения с УФНС.

Взятка была получена через посредника. По информации СК, руководителя управления задержали при передаче очередной ее части в размере миллиона рублей. У него дома провели обыск. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых в получении взятки и в посредничестве под стражу.

Руководитель УФНС по Архангельской области и НАО занимает этот пост с 2012 года. До этого он в течение трех лет руководил управлением службы в Мурманской области.