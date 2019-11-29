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29.11.2019 15:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе рабочий погиб на электроподстанции

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Севастополе следователи выясняют причины, приведшие к гибели рабочего на территории электрической подстанции в Нахимовском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Крыму и Севастополю.

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Известно, что 47-летний рабочий попал в электрическое поле высокого напряжения, когда нес по территории предприятия железную арматуру. Человек погиб на месте от удара электрическим током.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, приведшие к трагедии, а также почему на объекте не соблюдалась техника безопасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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