В Севастополе рабочий погиб на электроподстанции

В Севастополе следователи выясняют причины, приведшие к гибели рабочего на территории электрической подстанции в Нахимовском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Крыму и Севастополю.

Известно, что 47-летний рабочий попал в электрическое поле высокого напряжения, когда нес по территории предприятия железную арматуру. Человек погиб на месте от удара электрическим током.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, приведшие к трагедии, а также почему на объекте не соблюдалась техника безопасности.