Летевшие в Ереван самолеты из-за тумана сели в Сочи и Астрахани

Два самолета, следовавшие из Москвы в Ереван, из-за тумана не смогли приземлиться в аэропорту Звартноц и совершили вынужденные посадки в Сочи и Астрахани.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ереванского аэропорта Сатеник Ованнисян. Она отметила, что густого тумана в Ереване один рейс был вынужден сесть в Сочи, а другой самолет совершил вынужденную посадку на запасном аэропорту Астрахани.

Сейчас погодные условия в Ереване нормализуются, Звартноц уже принимает самолеты.