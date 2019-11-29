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29.11.2019 17:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Екатеринбурге сотрудник микрокредитной организации забрал автомобиль должницы вместе с трехлетним ребенком, который спал в салоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, об инциденте полиции сообщила мать ребенка, заявив о пропаже машины и дочери. Она рассказала, что днем 27 ноября вместе с ребенком и подругой приехала на автомобиле Mazda 3 к бизнес-центру на Промышленном проезде. Автомобиль они припарковали, девочку оставили в салоне, а сами отправились в ТЦ. Когда они вернулись, то не обнаружили ни машины, ни ребенка.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Правоохранители опросили директора кредитной организации и выяснили, что пропавшая машина находится в залоге. В мае 2017 года мать ребенка взяла в компании 160 тысяч рублей займа, отдав автомобиль в залог. При этом женщина продолжала им пользоваться. По словам директора компании, она почти год не вносила деньги по микрозайму, в связи с чем автомобиль вычислили по спутниковому маяку, после чего представители организации отправились на место. Прибыв к торговому центру, они увидели, что авто оставлено открытым с заведенным двигателем и ключами в замке зажигания. Они решили подождать должницу, но через время сели в машину и уехали в направлении корпоративной парковки.

Спящего ребенка водитель обнаружил уже в дороге. Он сразу же направился в ближайший отдел полиции, где передал малышку правоохранителям и написал объяснение. К девочке вызвали врачей, которые увезли ее в больницу №8. Как отметили в ведомстве, она не пострадала.

Сейчас полиция завела в отношении матери административное дело о "неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей". Кроме того, правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников микрокредитной организации.

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