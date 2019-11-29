Тюменского полицейского обвинили в растрате премий подчиненных на банкет

Начальнику подразделения тюменского областного управления МВД предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

По информации регионального Следственного комитета, будучи руководителем одного из подразделений, обвиняемый с августа по сентябрь 2017 года обязал своих сотрудников написать рапорты на выделение матпомощи. Премиальные, по его словам, должны были пойти на финансирование конкурса "Лучший по профессии".

Получив выплаты, подчиненные отдали все деньги - в сумме около 182 тысяч рублей - своему начальнику. Тот часть средств потратил на организацию банкета, а остальное оставил себе.

"Кроме того, - уточнили в пресс-службе СК Тюменской области, - с ноября по декабрь 2017 года фигурант собрал с подчиненных по пять тысяч рублей с каждого (итого тридцать тысяч) и также присвоил их".

Сотрудник областной полиции обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Совместными усилиями следователи и оперативники подразделения собственной безопасности УМВД области вычислили и задержали не чистого на руку правоохранителя. Свою вину он признал и согласился сотрудничать. Расследование продолжается.