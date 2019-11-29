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29.11.2019 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тюменского полицейского обвинили в растрате премий подчиненных на банкет

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Начальнику подразделения тюменского областного управления МВД предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

По информации регионального Следственного комитета, будучи руководителем одного из подразделений, обвиняемый с августа по сентябрь 2017 года обязал своих сотрудников написать рапорты на выделение матпомощи. Премиальные, по его словам, должны были пойти на финансирование конкурса "Лучший по профессии".

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Получив выплаты, подчиненные отдали все деньги - в сумме около 182 тысяч рублей - своему начальнику. Тот часть средств потратил на организацию банкета, а остальное оставил себе.

"Кроме того, - уточнили в пресс-службе СК Тюменской области, - с ноября по декабрь 2017 года фигурант собрал с подчиненных по пять тысяч рублей с каждого (итого тридцать тысяч) и также присвоил их".

Сотрудник областной полиции обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Совместными усилиями следователи и оперативники подразделения собственной безопасности УМВД области вычислили и задержали не чистого на руку правоохранителя. Свою вину он признал и согласился сотрудничать. Расследование продолжается.

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