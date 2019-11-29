Россиян предупредили о новом способе "развода" у банкоматов

Злоумышленники придумали новый способ "развести человека на деньги". Есть уже и первые пострадавшие. Они и рассказали, как действуют мошенники. Работают, как правило, группой, устраивают целое шоу.

Действие разворачивается у банкомата. Один из злоумышленников оставляет свою банковскую карту в картоприемнике. Следующий клиент (жертва) подходит к устройству и на автомате вынимает пластик. Тут же появляется хозяин кредитки, который заявляет, что с его карты пропали деньги, и требует их вернуть. В качестве свидетеля привлекается еще один "актер". Жертве начинают угрожать полицией.

"Это похоже на схему с игрой в наперстки. Также разыгрывается сценка", - рассказал газете "Известия" полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

В правоохранительных органах напомнили, что на банкоматах есть камеры, а все операции фиксируются кредитным учреждением, поэтому у мошенников нет шансов доказать вашу "вину".