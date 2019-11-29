Впервые из Японии в Россию был экстрадирован фигурант уголовного дела

Сегодня в Россию из Японии был экстрадирован Александр Золенко, обвиняемый в РФ в организации преступного сообщества, угонах, убийствах и отмывании денежных средств. Экстрадиция преступника из страны Восходящего солнца в Россию происходит впервые.

По имеющейся информации, в период с 1992 года по 2006 год Золенко был активным участником и одним из лидеров организованного преступного сообщества, на счету которого убийства, угоны машин, отмывание денежных доходов, приобретенных в результате преступлений. Криминальная группировка орудовала на территории Дальнего Востока.

"Александр Золенко, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, частью 3 статьи 166, частью 1 статьи 174.1, частью 1 статьи 105 УК РФ, был объявлен в розыск на основании запроса УВД России по Сахалинской области. Сегодня, удовлетворив ходатайство Российской Федерации об экстрадиции, японские компетентные органы передали разыскиваемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для его доставки в Москву", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.