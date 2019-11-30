На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.

Задержание и всю разработку проводили сотрудники регионального ФСБ и 4-го управления СК по расследованию особо важных дел в УРФО.

Ранее информагентства сообщили, что сумма взятки составила 18 миллионов. Но редакция "РГ" располагает подтверждением взятки только в два миллиона. Также по информации областных силовиков, брали высокопоставленного следователя с поличным во время передачи денег. Как сообщили корреспонденту "РГ" в силовых структурах области, взятку Михаил Бусылко согласился получить за прекращение расследуемого уголовного дела по ст.159 УК РФ - мошенничество.

Информацию о задержании подтвердила и официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она сообщила дополнительные подробности. По ее словам, вместе с Бусылко задержан еще один человек - юрист адвокатской палаты Владимирской области.

- Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ ("Получение взятки"), адвокату - по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - приводит агентство ТАСС слова Светланы Петренко.

Она уточнила, что уголовное дело расследует центральный аппарат СКР.