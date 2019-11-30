На северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Столичная полиция разыскивает постояльца одной из гостиниц на северо-востоке Москвы. По предварительным данным речь идет о небольшом хостеле "Останкино" на Ботанической улице.

Инцидент произошел рано утром. Что-то не поделили постояльцы одного номера, выходцы из Средней Азии.

Разговор на повышенных тонах якобы постепенно перерос в разборки со стрельбой. У одного из постояльцев оказался при себе травматический пистолет, который он применил в качестве последнего аргумента.

В результате стрельбы ранен один человек. Стрелок скрылся на автомобиле. Сейчас его ищут.