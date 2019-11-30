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30.11.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков

Текст: Тимофей Борисов

В субботу, 30 ноября, суд избрал меру пресечения бывшему главе города Кирова Владимиру Быкову. Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено накануне. На сайте регионального управления СКР сообщается, что Владимир Быков обвиняется по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере".

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При этом чиновника не брали с поличным, а речь идет о давнем преступлении. По данным следствия, в 2014-2016 годах Быков - как действующий на тот момент чиновник - получил через посредника 7,8 млн рублей. За эти деньги он якобы обещал одному из местных коммерсантов покровительство со стороны должностных лиц администрации города Кирова, Кировской городской думы и "Автотранспортного предприятия" (АТП), в том числе при заключении договоров с АТП на поставку топлива независимо от его качества.

Это не первое подозрение в нечистоплотных действиях экс-мэра. Ранее Владимира Быкова также сопровождали скандальные истории, в частности связанные с незаконным выделением земли в центре города. Связана ли та история каким-то образом с нынешним уголовным делом, не известно. На сайте регионального СК лишь отмечается, что следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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