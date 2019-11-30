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30.11.2019 08:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии автомобиль наехал на пятерых подростков

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Вечером 29 ноября в Нефтекамске автомобилист наехал на пятерых несовершеннолетних. Об этом в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
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ДТП произошло около шести вечера по московскому времени в поселке Энергетик на улице Высоковольтная. На пятерых детей, идущих по дороге слева по ходу движения, наехал автомобиль Kia Cееd, за рулем которого был 56-летний местный житель. По его словам, он не справился с управлением автомобилем.

Троих 16-летних девочек после аварии увезли в больницу для осмотра. Об их состоянии не сообщается.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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