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30.11.2019 01:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми стая бродячих собак напала на детей

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Мотовилихинском районе города Перми стая бездомных собак набросилась на троих детей. В результате пострадал семилетний мальчик, сообщает пресс-служба СК по краю.

В Красноярске стая собак напала на восьмилетнего мальчика

По информации мэра города Дмитрия Самойлова,  инцидент произошел вечером 29 ноября в частном секторе Висим. Стая бездомных собак напала на трех мальчиков во время катания с горки. Одного из них покусали.  Как уточнили в следственном ведомстве, нападение удалось остановить прохожему мужчине, который отогнал собак и вызвал "скорую". Пострадал семилетний мальчик, он доставлен в тяжелом состоянии в краевую детскую клиническую больницу. Главный врач медучреждения взял на личный контроль состояние ребенка.

Глава города лично посетил место происшествия. По его информации, в ноябре служба по отлову восемь раз выезжала в микрорайон и поймала трех собак, однако это не предотвратило нападения. В связи с этим мэр приказал увеличить количество выездов бригад по отлову и уволил директора Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. Самойлов также сообщил, что его заместитель Игорь Субботин будет лично отвечать за организацию отлова бездомных собак.

По факту случившегося СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Ответчиками выступят представители вышеупомянутой службы. Следователи провели обыск в учреждении и выемку документации. Проводится комплекс мер, направленных на установление конкретных лиц, виновных в произошедшем.

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Ранее следователи уже возбуждали уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек. В середине октября правоохранителям сообщили о пропаже 87-летней жительнице города. В ходе широкомасштабной поисковой операции в Мотовилихинском районе были обнаружены останки человека и фрагменты одежды, которые, предположительно, принадлежали пропавшей пенсионерке. По версии следствия, она могла стать жертвой нападения бродячих собак.

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