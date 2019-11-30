Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае

Главное следственное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии в Уярском районе, в которой погибли люди.

Как сообщает пресс-служба МВД, в инциденте имеются признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз.

Напомним, авария произошла сегодня утром. Автомобиль "Лада" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Все пятеро человек, которые ехали в "Ладе", в том числе, трое детей, погибли.