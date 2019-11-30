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30.11.2019 10:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае

Текст: Алексей Бондарев

Главное следственное управление МВД по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии в Уярском районе, в которой погибли люди.

Как сообщает пресс-служба МВД, в инциденте имеются признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз.

Напомним, авария произошла сегодня утром. Автомобиль "Лада" выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Все пятеро человек, которые ехали в "Ладе", в том числе, трое детей, погибли.

В Башкирии автомобиль наехал на пятерых подростков
Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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