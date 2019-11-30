Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета. Подсудимый на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск, передает "Интерфакс". Сейчас его местонахождение неизвестно.

Правда, речь не идет о хищении денег на личные нужды. Как ранее сообщала "РГ", в декабре 2014 года Цечоев распорядился направить остаток денежных средств, предоставленных субъекту из федерального бюджета, на погашение дефицита казны региона. Однако следственные органы квалифицировали это как нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, а также злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия.

Стоит отметить, что 1,09 миллиарда рублей Ингушетия вернула в федеральный бюджет почти сразу - в первом квартале 2015 года. Но в результате долгих разбирательств Магасский районный суд в Ингушетии согласился с доводами следователей и приговорил бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы.