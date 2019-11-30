Новости

Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020 21:54
В Минздраве пройдет встреча с протестующими против сокращений врачей 21:32
В Коми потушили горевшую несколько дней шахту, двое признаны погибшими 20:30
В Лондоне прохожие остановили террориста китовым бивнем и огнетушителем 20:20
Доцента СПбГУ Олега Соколова доставили в Москву на экспертизу 18:45
"Манчестер Сити" не удержал победу над "Ньюкаслом" 18:37
Россия взяла золото на Китайской олимпиаде по математике 18:33
Светлана Мастеркова ушла в отставку 18:27
В Подмосковье в крови двухлетнего мальчика нашли наркотики 18:19
Головин признан лучшим игроком "Монако" в ноябре 18:13
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков 18:06
Сможет ли Lada Vesta с "автоматом" покорить мегаполисы 17:48
В Крыму высмеяли копирование армией Украины воинских званий НАТО 17:05
Завершена работа над Стратегией развития Арктики 17:03
Головин высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы 17:00
С дорог Москвы уберут "камеры-пустышки" 16:50
Появилось видео крушения вертолета под Новороссийском 16:37
МИД РФ объяснил инцидент с делегацией из Чехии в московском аэропорту 16:16
Вышел трейлер боевика "Русский рейд" 16:13
В Москве арестовали чиновника из департамента образования 16:05
Утверждены требования к мероприятиям по уменьшению выбросов 16:00
Вышел трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби с роли Харли Квинн 15:58
Сильный туман парализовал работу аэропорта Волгограда 15:54
На Украине заявили о потере смысла существования страны 15:32
Власти города на Сицилии продают дома всего за один евро 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Как и чему теперь будут учить в школах по новым школьным стандартам
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост
30.11.2019 20:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми потушили горевшую несколько дней шахту, двое признаны погибшими

Возгорание на шахте "Яреганефть" в Республике Коми ликвидировано. Спасатели проветривают аварийный участок, сообщает республиканское управление МЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Республике Коми
При пожаре на шахте в Коми пострадал горноспасатель

Пожар возник 24 ноября, на момент начала происшествия в шахте находились 45 горняков. Из них самостоятельно покинули опасную зону 42, еще одного человека удалось спасти, но двое рабочих остались в аварийной шахте. Они были признаны пропавшими без вести, но сегодня, как пишет ТАСС, рабочих признали погибшими.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 217 Уголовного Кодекса - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По решению властей часть шахты будет затоплена.

СК начал проверку по факту пожара на шахте в Коми
На горящей шахте в Коми начали мониторинг газовоздушной среды
Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму высмеяли копирование армией Украины воинских званий НАТО
Построен четвертый самолет МС-21-300 для летных испытаний
В Госдуме оценили идею Украины о запрете прямых закупок газа у России
Китайское СМИ предупредило о "затаившейся" ядерной державе
Матч между ФК "Сочи" и ФК "Оренбург" перенесли из-за вируса