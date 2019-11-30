В Коми потушили горевшую несколько дней шахту, двое признаны погибшими

Возгорание на шахте "Яреганефть" в Республике Коми ликвидировано. Спасатели проветривают аварийный участок, сообщает республиканское управление МЧС.

Пожар возник 24 ноября, на момент начала происшествия в шахте находились 45 горняков. Из них самостоятельно покинули опасную зону 42, еще одного человека удалось спасти, но двое рабочих остались в аварийной шахте. Они были признаны пропавшими без вести, но сегодня, как пишет ТАСС, рабочих признали погибшими.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 217 Уголовного Кодекса - нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По решению властей часть шахты будет затоплена.