В Карелии опрокинулся автобус с пассажирами, ехавшими в Финляндию

В Пряжинском районе Карелии у деревни Колатсельга съехал в кювет и опрокинулся на бок автобус, перевозивший пассажиров в сторону Финляндии. Одну женщину доставили в Пряжинскую центральную районную больницу.

Об этом сообщает ГИБДД Карелии. По информации полиции, 58-летний водитель не учел метеорологические условия и длинный поворот. Он съехал в кювет и опрокинулся на одну сторону. В автобусе повылетали стекла.

В салоне находились восемь пассажиров. Одну женщину отправили в больницу, а остальным оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Как добавили в ГИБДД, водитель был трезв, документы у него в порядке.