Следователи Южного следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту падения вертолета Robinson RA у поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском.

Машина рухнула на лесистый склон сегодня около 9.30. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вертолет принадлежал Центру винного туризма "Абрау-Дюрсо". Пилот летел из поселка в Анапу. На данный момент известно, что на борту он был один. Во время крушения вертолет загорелся, пилот погиб.

Дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ " Нарушение правил безопасноти движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи выясняют причины ЧП и обстоятельства крушения.