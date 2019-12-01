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01.12.2019 21:53
Рубрика: Спорт

Уронил штангиста

Емельяненко отправил Кокляева в нокаут
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
Александр Емельяненко в первом раунде техническим нокаутом одержал победу над Михаилом Кокляевым в главном бое вечера профессионального бокса. Хотя происходящее на ринге вряд ли можно было отнести именно к этой спортивной категории.

А какого еще исхода можно было ждать от поединка между бойцом смешанного стиля с хорошо поставленной ударной техникой и тяжелоатлетом, так называемым стронгменом, занимающимся силовым экстримом?

Бой по правилам бокса должен был длиться четыре раунда по три минуты каждый. Однако уже в середине первого Емельяненко потряс соперника, но на добивание не пошел. Шоу - к тому же так лихо у нас разрекламированное - должно было продолжаться.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как признался позже Александр, он растягивал удовольствие как мог. Только уже в концовке первого раунда Кокляев, который готовился к встрече четыре месяца, в том числе под руководством топового бойца UFC Александра Волкова, пропустил очередной удар и оказался на настиле ринга. Рефери начал отсчет. Михаил даже сумел подняться, но не был в состоянии продолжать. Бой остановили.

И хотя многие - журналисты, профессионалы, простые зрители - были разочарованы увиденным, идея делать не просто шоу, а фрик-шоу из профессионального спорта вряд ли себя изживет.

Скандальный Емельяненко и неординарный Кокляев уже здорово раскрутились. Да и гонорар неплохой. Только по официальной информации, победитель получил миллион рублей от Федерации бокса России, проигравший - 500 тысяч.

Неудивительно, что стронгмен уже собирается готовиться к матчу-реваншу с Емельяненко. Теперь - по правилам ММА.

Спорт Бокс
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