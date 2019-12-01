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01.12.2019 21:56
Рубрика: Спорт

Меньше трех не забивает

Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
В Национальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата. По итогам игрового дня первой звездой был признан капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
На счету Александра Овечкина уже 24 хет-трика в Национальной хоккейной лиге. Фото: AP Photo На счету Александра Овечкина уже 24 хет-трика в Национальной хоккейной лиге. Фото: AP Photo
На счету Александра Овечкина уже 24 хет-трика в Национальной хоккейной лиге. Фото: AP Photo

Благодаря мастерству российского форварда его клуб обыграл "Детройт Ред Уингз" - 5:2. Александр забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Тем самым Овечкин оформил 24-й хет-трик в НХЛ и вышел на первое место по их количеству в североамериканской лиге среди европейцев.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве

Интересно, что сам герой дня довольно буднично отозвался о своих достижениях.

"Для меня это обычная работа - я должен забрасывать шайбы. Если получается хет-трик - это круто, но куда более важен результат игры. Сейчас самое главное, это набирать очки в регулярном чемпионате и приближать команду к выходу в плей-офф", - цитируют слова Ови мировые информационные агентства.

Отметим, что кроме Овечкина в составе "Вашингтона" прекрасно проявили себя и другие россияне. Так, Евгений Кузнецов записал на свой счет три голевые передачи, а голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков и был признан второй звездой встречи.

Тем временем, как сообщает русскоязычная версия сайта NHL.com, пятый раз подряд капитанов сборных, участвующих в "Матче звезд НХЛ", выберут болельщики.

Отмечается, что впервые у хоккеистов появилась возможность получить денежный приз за участие в голосовании, который они смогут направить в благотворительную организацию по своему выбору. Игроки с наибольшим количеством ретвитов в Twitter и "лайков" в Instagram на их постах с хештегом #NHLAllStar получат по двадцать пять тысяч долларов каждый.

"Матч звезд НХЛ"будет представлять собой турнир с участием сборных всех четырех дивизионов НХЛ. Матчи будут проходить в формате "три на три". Болельщики могут проголосовать онлайн за одного хоккеиста из каждого дивизиона. Голосование завершится 20 декабря в 23.59 по времени Восточного побережья США (07.59 мск, 21 декабря). Победитель голосования в каждом дивизионе получит приглашение на "Матч звезд" и будет объявлен капитаном сборной вне зависимости от его игрового амплуа.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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