Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Благодаря мастерству российского форварда его клуб обыграл "Детройт Ред Уингз" - 5:2. Александр забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Тем самым Овечкин оформил 24-й хет-трик в НХЛ и вышел на первое место по их количеству в североамериканской лиге среди европейцев.
Интересно, что сам герой дня довольно буднично отозвался о своих достижениях.
"Для меня это обычная работа - я должен забрасывать шайбы. Если получается хет-трик - это круто, но куда более важен результат игры. Сейчас самое главное, это набирать очки в регулярном чемпионате и приближать команду к выходу в плей-офф", - цитируют слова Ови мировые информационные агентства.
Отметим, что кроме Овечкина в составе "Вашингтона" прекрасно проявили себя и другие россияне. Так, Евгений Кузнецов записал на свой счет три голевые передачи, а голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков и был признан второй звездой встречи.
Тем временем, как сообщает русскоязычная версия сайта NHL.com, пятый раз подряд капитанов сборных, участвующих в "Матче звезд НХЛ", выберут болельщики.
Отмечается, что впервые у хоккеистов появилась возможность получить денежный приз за участие в голосовании, который они смогут направить в благотворительную организацию по своему выбору. Игроки с наибольшим количеством ретвитов в Twitter и "лайков" в Instagram на их постах с хештегом #NHLAllStar получат по двадцать пять тысяч долларов каждый.
"Матч звезд НХЛ"будет представлять собой турнир с участием сборных всех четырех дивизионов НХЛ. Матчи будут проходить в формате "три на три". Болельщики могут проголосовать онлайн за одного хоккеиста из каждого дивизиона. Голосование завершится 20 декабря в 23.59 по времени Восточного побережья США (07.59 мск, 21 декабря). Победитель голосования в каждом дивизионе получит приглашение на "Матч звезд" и будет объявлен капитаном сборной вне зависимости от его игрового амплуа.