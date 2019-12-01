Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжаются поединки регулярного чемпионата. По итогам игрового дня первой звездой был признан капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Благодаря мастерству российского форварда его клуб обыграл "Детройт Ред Уингз" - 5:2. Александр забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Тем самым Овечкин оформил 24-й хет-трик в НХЛ и вышел на первое место по их количеству в североамериканской лиге среди европейцев.

Интересно, что сам герой дня довольно буднично отозвался о своих достижениях.

"Для меня это обычная работа - я должен забрасывать шайбы. Если получается хет-трик - это круто, но куда более важен результат игры. Сейчас самое главное, это набирать очки в регулярном чемпионате и приближать команду к выходу в плей-офф", - цитируют слова Ови мировые информационные агентства.

Отметим, что кроме Овечкина в составе "Вашингтона" прекрасно проявили себя и другие россияне. Так, Евгений Кузнецов записал на свой счет три голевые передачи, а голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков и был признан второй звездой встречи.

Тем временем, как сообщает русскоязычная версия сайта NHL.com, пятый раз подряд капитанов сборных, участвующих в "Матче звезд НХЛ", выберут болельщики.

Отмечается, что впервые у хоккеистов появилась возможность получить денежный приз за участие в голосовании, который они смогут направить в благотворительную организацию по своему выбору. Игроки с наибольшим количеством ретвитов в Twitter и "лайков" в Instagram на их постах с хештегом #NHLAllStar получат по двадцать пять тысяч долларов каждый.

"Матч звезд НХЛ"будет представлять собой турнир с участием сборных всех четырех дивизионов НХЛ. Матчи будут проходить в формате "три на три". Болельщики могут проголосовать онлайн за одного хоккеиста из каждого дивизиона. Голосование завершится 20 декабря в 23.59 по времени Восточного побережья США (07.59 мск, 21 декабря). Победитель голосования в каждом дивизионе получит приглашение на "Матч звезд" и будет объявлен капитаном сборной вне зависимости от его игрового амплуа.