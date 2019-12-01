Как найти управу на управу

Что должна местная власть гражданам на своей территории? На что они имеют право, только потому, что живут здесь и сейчас? Абсолютное большинство жителей вспомнит про сосульки на крыше и скользкие тротуары зимой. Но это капля в море по сравнению с тем, на что горожане и сельчане действительно имеют право.

Муниципальные власти во всем мире занимаются вопросами местного значения. В нашей стране главный для местных чиновников закон - "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Общий перечень вопросов из федерального закона может быть дополнен законами субъекта федерации, на территории которого работает муниципалитет, уточнен самими депутатами и в окончательном виде прописывается в его уставе.

Устав принимается представительным органом муниципального уровня, а там, где его нет, сходом граждан. Жители - хозяева муниципалитета. А органы местного самоуправления и чиновники несут ответственность перед жителями в рамках федеральных и региональных законов, то есть везде по-разному.

Что бы четко понимать, почему власть обязана своим жителям, надо объяснить, как эта схема работает.

Зависимость муниципальных органов от жителей лучше всего видна в их правовом статусе. Муниципалитет, как форма осуществления жителями своей власти, действует "под свою ответственность". Государственная власть не несет ответственности за его действия и не должна им управлять.

Поэтому муниципалитет по статусу несколько похож на обычное юридическое лицо. С учредителями - в лице депутатов. И отвечает муниципалитет за свои ошибки, как и любое ООО, ограничено - в пределах своей "казны". Но вот "казна" - это не только деньги на счету или в сейфе. В казну входит все имущество муниципалитета, включая собственные здания и земли. Наполняется муниципальная казна от земельного налога, налога на имущество и, где он есть, торгового сбора. На муниципальный уровень могут быть спущены сверху некоторые функции государственной власти. Средства на исполнение этих функций выплатит вышестоящая власть.

Подводя итог можно сказать, что именно муниципалитеты отвечают за качество жизни населения в своих границах, за безопасность этой жизни. Отвечают за все, кроме борьбы с преступностью, в которой - даже в борьбе с терроризмом, муниципалитеты просто участвуют. Зато улицы, местные дороги, парки, муниципальные детские площадки, водоемы, пляжи, леса в своих границах, все коммунальные коммуникации, библиотеки, свои музеи и памятники, аварийно-спасательные службы, многое другое - это в муниципалитет.

Ребенок в Тюмени непосредственно от зубов бродячей собаки не пострадал, но иногда психологическая травма серьезнее укусов. Поэтому суды справедливо взыскали компенсацию причиненного ребенку вреда с муниципального образования.

И это общий принцип. Если гражданин пострадал, то компенсация за причиненный ему вред взыскивается с причинителя не глядя на лица. Отвечает и физическое лицо, и юридическое, и муниципалитет и государство российское. Причем без учета объема того, что было тем же субъектом ответственности сделано хорошо и правильно. С одной стороны это кажется несправедливым, толкает должностных лиц к бездеятельности, с другой - и пострадавший достоин справедливости. А чтобы не судиться и не прогореть, всем, кто способен причинить вред, надо страховаться, и потенциальным потерпевшим - тоже.

Разберемся как работает механизм ответственности муниципального образования за свои грехи.

Ответственность органов публичной власти, включая муниципальные, наступает в силу статьи 1069 Гражданского кодекса РФ. При этом противоправность выражается в незаконности собственных актов, в действиях причинивших вред, или даже в бездействии. Последнее мы и видим в случае с бродячей собакой.

Незаконность актов местной власти может выражаться, например, в заключении договора аренды на чужие земли, в незаконном отказе на законную просьбу жителя, безосновательном изъятии земельного участка для муниципальных нужд, незаконность действий - в демонтаже законно установленной вывески, ограничении допуска населения на тот или иной земельный участок общего пользования, незаконном фактическом использовании чужого частного земельного участка.

Незаконное бездействие встречается весьма часто. Нарушаются сроки выдачи индивидуальных нормативных актов, всевозможных разрешений, не ловят собак, не охраняют водоемы, на пляже отсутствует служба спасения - люди тонут, "недоремонт" дорог, и прочее. Ну и конечно, вред от упавших деревьев, наледи на проезжей части и тротуарах, сосулек… По сути любой виновный вред в ходе исполнения полномочий по решению задач местного значения, прописанных в уставе муниципального образования, который всегда можно увидеть на его сайте.

Кроме этого, ответственность местной власти может наступать после невыполнения ими условий договоров, которые заключают органы местного самоуправления в отношении муниципального имущества с гражданами и фирмами.

Нередко та или иная задача муниципалитета выполняется по договору подряда специализированной организацией. Персонал управы сам тротуары песком не посыпает. Зачастую есть конкретный исполнитель многих обязательных работ на "территории". В соответствии с подрядным договором исполнитель обычно несет и ответственность за причиненный вред в соответствии с "профилем" случившегося.

Но потерпевший гражданин обычно не знает таких подробностей. Поэтому можно рекомендовать, не вдаваясь в сложности сложившихся в районе правоотношений, подавать иск, вытекающий из вреда, полученного по всем "вопросам местного значения", непосредственно к муниципалитету. А в ходе суда всегда выяснится, кому в конкретном процессе придется заплатить потерпевшему. Если возникнет ошибка с ответчиком, его, как правило, уже в ходе судебного процесса можно заменить на надлежащее лицо. На то, на которое "переведет стрелки" представитель муниципалитета.

Иск подается в суд по месту нахождения муниципалитета с привлечением к процессу местных финансовых органов. Для выигрыша дела истец должен сам или с помощью суда получить доказательства наличия вреда, действия или бездействия муниципального органа, и обосновать причинную связь между доказанным противоправным поведением и наступившим вредом. Это бывает совсем не просто! Ответчик будет стараться показать свою непричастность к происшествию или доказывать, что вред причинен не по его вине. Моральный вред компенсируется муниципальным образованием только в случаях нарушения им личных неимущественных прав гражданина либо посягательств на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В первую очередь в случае вреда здоровью, доброму имени и тому подобное.

По закону освободить муниципалитет от ответственности могут "обстоятельства непреодолимой силы". Мы все знаем о наводнениях и ураганах.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"