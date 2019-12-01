Первая же личная гонка Кубка мира 2019/20 принесла сборной России медаль. В спринте на трассе шведского Эстерсунда отличился Матвей Елисеев, который при безупречной стрельбе уступил только норвежским братьям Йоханнесу и Тарьею Бё, допустившим по одной осечке.

Причем Матвей финишировал, зная время основных конкурентов, и на последних метрах дистанции совсем немного не хватило до "серебра": россиянин проиграл Тарьею всего-то 0,9 секунды.

Отлично провел гонку и второй номер общего зачета Кубка мира-2018/19 Александр Логинов. Жаль, подвела осечка в стрельбе из положения стоя. Этот промах и помешал взойти на пьедестал - четвертое место. Зато удалось опередить принципиального соперника француза Мартена Фуркада, который в итоговом протоколе расположился на пятой строчке.

Матвей Елисеев - бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете, но вот по итогам личных гонок топ-уровня он ранее никогда на подиум не забирался. Так что нашего биатлониста можно поздравить с наивысшим персональным достижением.

Хотя начинался первый этап Кубка мира для Елисеева кошмарно, и вовсе не по его вине. В субботней смешанной эстафете формата "1+1" компанию Матвею составила абсолютный дебютант сборной Тамара Воронина. Она явно переволновалась, психологически оказалась совершенно не готова к переходу от внутренних стартов и Универсиады на серьезный международный уровень. На первом рубеже лежа - три промаха, далее на стойке восемью выстрелами разбита оказалась лишь одна мишень, а это целых четыре (!) штрафных круга. Поэтому Елисееву пришлось начинать свой этап на антирекордно низкой 22-й позиции. Естественно, что для российского тандема борьба в гонке на этом была завершена, хотя до конца дистанции удалось подтянуться до 12-го места.

Как-то сразу не задался и состоявшийся в тот же день классический, олимпийского формата микст "2+2". Екатерина Юрлова-Перхт ушла на штрафной круг после стрельбы стоя, Светлана Миронова на двух рубежах израсходовала пять дополнительных патронов. В мужской части гонки усилиями Дмитрия Малышко и Александра Логинова удалось дотянуться до четвертого места, однако расстояние до "бронзы" оказалось огромным - 45 секунд.

Победы в смешанных эстафетах праздновали хозяева трассы шведы (Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон) и итальянский квартет (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш). Этап в Эстерсунде продолжится 4 декабря 20-километровой мужской индивидуальной гонкой.