Черной икре готовят маркировку

В России может быть введена маркировка черной икры, рассказали "РГ" в Центре разработки перспективных технологий (ЦРПТ).

"Мы, как оператор системы, готовы приступить к пилотному проекту по маркировке икры, когда такое решение будет принято. Базовая технология маркировки протестирована в лабораторных условиях и готова к апробации в производстве в первом квартале 2020 года на базе одного из крупнейших икорных заводов", - уточнил гендиректор ЦРПТ Андрей Кириллов.

Однако решение о введении маркировки в каждой новой отрасли принимает правительство после консультаций с бизнесом. "Сейчас минпромторг не ведет работу по подготовке эксперимента по маркировке икры. Вместе с тем ЦРПТ и Союз осетроводов в прошлом году начали проработку пилота по маркировке икры, дорожной карты", - рассказал "РГ" статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В ЦРПТ уверены, что технология, присваивающая индивидуальный цифровой паспорт каждой единице продукции, "позволит исключить нелегальный оборот, создаст инструмент общественного контроля для потребителей". Разработчики маркировки обещают даже снижение цен на маркированный товар на 5-10%, правда, не уточняют, за счет чего это может произойти.

Маркировка может быть разной. Есть даже технологии, которые позволяют увидеть не только происхождение и путь товара, но и, например, отследить, как соблюдался температурный режим при его транспортировке и хранении, но они сложные и дорогие, рассказал "РГ" президент Союза осетроводов Александр Новиков. "В случае с черной икрой речь идет о самой простой и недорогой технологии - нанесении на этикетку QR-кода (считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. - Прим. ред.) и его прочтении с помощью мобильного приложения. И это не должно привести к росту цен на товар. В целом отношусь к маркировке икры положительно", - отметил он.

Промышленное производство икры осетровых рыб за девять месяцев 2019 года выросло на 23%

В качестве примера Александр Новиков привел мобильные приложения для любителей вина. В них можно загрузить фотографию винной этикетки и определить не только год урожая и характеристики напитка, но даже получить информацию о винодельне. Таких винных сканеров на рынке несколько, в базе одного из них около девяти миллионов наименований вин. Кроме того, в подобных приложениях доступны рейтинги, отзывы пользователей и профессиональных сомелье, а также рекомендации, исходя из предпочтений потребителя.

Однако маркирование продукции на рынке вина добровольное. В России пока в отраслевых сообществах ведется дискуссия относительно добровольной и обязательной маркировки. Производители икры считают, что в их узком сегменте маркировка может стать мерой борьбы с фальсификатом и контрафактом, дополняющей систему электронной ветсертификации "Меркурий".

Кстати, промышленное производство икры осетровых рыб за девять месяцев 2019 года выросло на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали "РГ" в Росрыболовстве. Российские аквакультурные хозяйства произвели 32 тонны икры.