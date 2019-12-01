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01.12.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Маржа еще на плаву

Что ждет клиентов из-за снижения доходов банков
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8029)
В 2019 году возобновилось снижение чистой процентной маржи российских банков, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. Она падает из-за роста конкуренции за качественных заемщиков. Хорошей динамики не будет и в 2020 году, косвенный результат процесса для клиентов (если смотреть на него широко) - снижение ставок по вкладам и кредитам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За три квартала 2019 года чистая процентная маржа банков (отношение разницы между процентными доходами и расходами к активам, показывает эффективность операций) составила в годовом выражении 3,7% против 4,3% в 2018 году, отмечается в исследовании. Увеличение средних ставок в экономике в январе - мае затронуло как привлеченные, так и размещенные средства. Но даже на таком фоне банки менее активно повышали ставки по кредитам ради сохранения заемщиков.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Нынешний переход к устойчивому снижению ставок в экономике усилит ценовую конкуренцию, что продолжит давить на маржинальность, считают в НКР. Небольшого роста маржи из-за исчерпания качественных заемщиков и введения показателя долговой нагрузки (ПДН) можно ожидать в необеспеченном потребкредитовании.

В агентстве считают, что по итогам 2019 года маржа сохранится на уровне 3,7-3,8%, а в 2020 году за счет розницы она может немного подрасти, однако останется ниже уровня 2018 года и не превысит 4%.

Тренд на снижение ставок в экономике затронет весь 2020 год, говорит директор - руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По его словам, для клиентов банков это означает, что будут снижаться ставки по вкладам и кредитам. При этом в результате введения ПДН ставки по самым рискованным потребкредитам, напротив, могут вырасти, добавляет он.

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