ЦСКА разгромил на выезде испанскую "Барселону"

В понедельник в баскетбольной Единой лиге пройдут первые декабрьские матчи текущего регулярного чемпионата. В центральной встрече игрового дня московский ЦСКА на выезде сразится с казанским УНИКСом.

В столицу Татарстана армейцы прилетели прямиком из Барселоны, где обыграли одноименный клуб. И не просто обыграли, а смачно приложили с разницей почти в тридцать очков - 96:67. Интересно, что в раздевалке москвичей сразу после матча не было совершенно никакой эйфории. Парни деловито переодевались, словно не произошло ничего экстраординарного. Хотя даже если бы ЦСКА считался в этой встрече фаворитом, перевес получился все равно слишком внушительным. Но армейцы приехали в Барселону абсолютными аутсайдерами. После двух поражений подряд от испанских "Басконии" и "Реала" и в целом неровного сезона некоторые особо ретивые скептики уже поспешили поставить под сомнение способность ЦСКА пробиться даже в плей-офф Евролиги, не говоря уже о "Финале четырех". Другое дело - "Барса", у которой самый большой бюджет в Европе и состав во главе с самым высокооплачиваемым игроком Старого Света Николой Миротичем. Поэтому понятен был шок каталонских болельщиков в Дворце спорта Блауграна, к концу матча совсем расхотевших петь и хлопать в такт барабанам с фанатского сектора.

Во встрече с "Барсой" у форварда ЦСКА и сборной России Никиты Курбанова самый высокий индекс полезности. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Для ЦСКА эта победа важна минимум по двум причинам. Во-первых, армейцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, показали, что, несмотря на уход летом лидеров и затянувшуюся перестройку, они по-прежнему в числе претендентов на титул. Во-вторых, пожалуй, впервые в нынешнем сезоне настолько здорово проявили себя все новички, выходившие в этот вечер на паркет, что красноречиво характеризует процесс становления команды. "Когда я менял Йоханнеса Фойгтмана, я сказал ему. Ты и все, особенно новички, играют так, что видно: это их команда. Это ваша команда, парни!" - эмоционально констатировал в победном спиче главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Впрочем, здорово сыграли не только новенькие, но и старожилы команды. Например, шикарный матч провел Никита Курбанов, ставший лучшим по индексу полезности в составе армейцев. После игры он ответил на вопросы "РГ".

Можно сказать, что матч против "Барселоны" пока лучший для ЦСКА в этом сезоне?

Никита Курбанов: Для нас этот матч должен быть ориентиром, как играть, с каким отношением, энергией и концентрацией подходить к каждой игре. Мы показали, что нам это под силу. На данный момент это определенная планка, которую нужно держать, невзирая на график, травмы, какие-то другие проблемы. Мы можем так играть и должны показывать это в каждом матче.

Так это как?

Никита Курбанов: Надо отметить, наши командные как нападение, так и в защиту. В защите даже при неравноценных разменах "маленькие" старались не уступать "большим", "большие" - не пропускать "маленьких". Старались страховать друг друга. В нападении сами видели, как двигался мяч, сколько мы создали свободных атак. Такие игры придают уверенности как внутри коллектива, так и каждому игроку.

Чувствовалась принципиальность со стороны Кори Хиггинса, который в еще прошлом сезоне играл за ЦСКА?

Никита Курбанов: Это лучше у него спросить. Но то, что он раньше играл за нас, было нам на руку, потому что мы знаем его сильные качества и были готовы ему противостоять. Постарались сегодня сконцентрироваться на его сильных сторонах и выключить из игры. Но "Барса" - команда не только одного баскетболиста.

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Вы сами лично провели очень качественный матч. Чувствуете удовлетворение от своей игры?

Никита Курбанов: Что тут скрывать: приятные эмоции, когда крупно обыгрываешь такого соперника, как "Барселона". Но я бы, честно говоря, отметил всех, кто выходил на паркет. Мы находили возможности забивать свои броски и не давать им вариантов выбрасывать свободные мячи. Испанский баскетбол, он ведь такой: даже ведя десять очков, легко все растерять. Важно было сохранить концентрацию на протяжении всей игры. Не поддаваться на провокации быстрого баскетбола, которые они пытались нам навязать в четвертой четверти. Они стягивались вдвоем на одного игрока, заставляя нас быстрее развивать атаку. Пару раз мы свои атаки в итоге смазали, но после тайм-аута поняли, как им противостоять, и контролировали игру. Даже при плюс 20, когда уже вроде бы можно было выдохнуть, мы старались не уступить им ни на одном метре площадки.

После этой победы ЦСКА делит 4-7-е места с израильским "Маккаби", греческим "Панатинаикосом", итальянским "Миланом". У всех этих команд по семь побед и четыре поражения. Теперь "красно-синих" ждет классическое противостояние в родных стенах с литовским "Жальгирисом" 5 декабря.