Десять человек ранены во время стрельбы в Новом Орлеане

Американские СМИ сообщают о громком ЧП в портовом городе Новый Орлеан (штат Луизиана) - в воскресенье там произошла массовая стрельба. По данным телеканала NBC, ранены по меньшей мере десять человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Кто и почему открыл огонь в респектабельном бизнес-центре на центральной улице Канал-стрит, расположенной в историческом Французском квартале, пока не ясно. Полиция еще не производила арестов.

Суперинтендант полиции Шон Фергюсон заявил, что стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия: поблизости проходил воскресный футбольный матч между двумя университетскими командами, находившийся под дополнительной охраной. Расследование продолжается.