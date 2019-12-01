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01.12.2019 15:46
Рубрика: В мире

Десять человек ранены во время стрельбы в Новом Орлеане

Текст: Екатерина Забродина

Американские СМИ сообщают о громком ЧП в портовом городе Новый Орлеан (штат Луизиана) - в воскресенье там произошла массовая стрельба. По данным телеканала NBC, ранены по меньшей мере десять человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

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Кто и почему открыл огонь в респектабельном бизнес-центре на центральной улице Канал-стрит, расположенной в историческом Французском квартале, пока не ясно. Полиция еще не производила арестов.

Суперинтендант полиции Шон Фергюсон заявил, что стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия: поблизости проходил воскресный футбольный матч между двумя университетскими командами, находившийся под дополнительной охраной. Расследование продолжается.

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