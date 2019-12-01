Дзюба об оскорблениях: Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба после матча 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" назвал болельщиков, которые оскорбляли его во время игры, сектантами и фашистами.

Ранее болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы на матче сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино и на игре РПЛ между екатеринбургским "Уралом" и "Спартаком", за который 31-летний форвард выступал до перехода в "Зенит" в 2015 году. В воскресенье "сине-бело-голубые" в Санкт-Петербурге победили "Спартак" со счетом 1:0. Дзюба отыграл полный матч, а поклонники "красно-белых" на протяжении встречи выкрикивали в адрес футболиста нелицеприятные выражения.

"Главное - победа команды. Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Это я только о сектантах и фашистах", - сказал Дзюба журналистам после игры.

Впрочем, поведение фанатов "Зенита" также должно стать предметом для разбора КДК. В очередной раз в матчах против столичных команд поклонники "сине-бело-голубых" использовали речовки оскорбительного содержания в отношении Москвы.