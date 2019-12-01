Хэмилтон победил на этапе "Ф-1" Гран-при Абу-Даби, Квят - девятый

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку на 21-м этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Абу-Даби.

В воскресенье действующий чемпион мира преодолел дистанцию за 1 час 34 минуты 5,715 секунды. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (отставание - 16,772 секунды). Тройку призеров замкнул монегаск Шарль Леклер на "Феррари" (+43,435).

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал в очковой зоне, став девятым и уступив Хэмилтону один круг.